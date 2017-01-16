Мейвезер-младший: Бронер может стать звездой трансляций Pay-Per-View

считает, что экс-чемпион мира, сотрудничающий с его промоутерской компанией, способен стать следующей звездой Pay-Per-View. На 18 февраля у Бронера запланирован бой в Цинциннати против«Мы всегда ищем следующую звезду трансляций Pay-Per-View. Оба этих бойца имеют потенциал, чтобы добиться этого. Бронер — очень яркий, резкий в высказываниях, но всё ещё молодой боксёр. Ему нужно трудиться день за днём и доказывать, что он лучший», — цитирует Мейвезера BoxingScene.