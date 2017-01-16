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175 лет назад 2016
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Олейник: следующий соперник не позволит мне повторить этот удушающий приём

16 января 2017, понедельник. 14:51. Бокс/ММА
Российский боец Алексей Олейник прокомментировал свою победу над чехом Виктором Пестой на турнире UFC Fight Night 103. В этом бою россиянин успешно исполнил приём «удушение Иезекиля».

«Раньше это был мой любимый удушающий приём. Лет 10-12 назад я всех соперников душил этим приемом. Это длилось 3-4 года, и мои соперники начали изучать этот приём. С тех пор это удушение я не мог выполнить, потому что они его опасались и защищались. Но прошло время, и никто давно уже от меня не видел этого приёма, поэтому он сработал. Следующий соперник не позволит мне повторить этот приём. Может быть какой-то другой, но не этот», — рассказал Олейник в интервью Sherdog.
Источник: sherdog.com Сообщить об ошибке
Теги
UFC Алексей Олейник
Новости. Бокс/ММА
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