Тарасов: Мирзаев идёт на поправку — железный человек

Полузащитник футбольного «Локомотива»рассказал о текущем состоянии бойца MMA, который ранее получил несколько огнестрельных ранений.«Как раз перед отъездом на сборы навестил его. Всё хорошо, идёт на поправку. Железный человек. Ему на самом деле очень повезло в жизни. Что пережил и как быстро пошёл на поправку — реально тигр. Надеюсь, что скоро восстановится и снова будет тренироваться. Это для него очень важно.В тот же день []. Это было утром 31 декабря, я ещё хотел выспаться, чтобы встретить Новый год, но меня разбудил телефон. Открываю глаза, куча пропущенных вызовов. Пока пытаюсь понять, в чём дело, раздается ещё один звонок. Поднимаю трубку и слышу: «В Расула стреляли». Я в шоке, не понимаю даже, жив ли он, переспрашиваю. Когда сказали, что в больнице, немного отлегло. Умылся, собрался и сразу к нему поехал.Не хочу это комментировать. Пусть занимаются соответствующие органы. Полиция ведёт расследование, думаю, скоро всё прояснится. Для меня сейчас главное то, что мой друг здоров и его жизни ничто не угрожает», — цитирует Тарасова «Спорт-экспресс».