Тарасов: Мирзаев идёт на поправку — железный человек

Полузащитник футбольного «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о текущем состоянии бойца MMA Расула Мирзаева, который ранее получил несколько огнестрельных ранений.
«Как раз перед отъездом на сборы навестил его. Всё хорошо, идёт на поправку. Железный человек. Ему на самом деле очень повезло в жизни. Что пережил и как быстро пошёл на поправку — реально тигр. Надеюсь, что скоро восстановится и снова будет тренироваться. Это для него очень важно.
В тот же день [узнал о произошедшем. — Прим. „Чемпионата“]. Это было утром 31 декабря, я ещё хотел выспаться, чтобы встретить Новый год, но меня разбудил телефон. Открываю глаза, куча пропущенных вызовов. Пока пытаюсь понять, в чём дело, раздается ещё один звонок. Поднимаю трубку и слышу: «В Расула стреляли». Я в шоке, не понимаю даже, жив ли он, переспрашиваю. Когда сказали, что в больнице, немного отлегло. Умылся, собрался и сразу к нему поехал.
Не хочу это комментировать. Пусть занимаются соответствующие органы. Полиция ведёт расследование, думаю, скоро всё прояснится. Для меня сейчас главное то, что мой друг здоров и его жизни ничто не угрожает», — цитирует Тарасова «Спорт-экспресс».