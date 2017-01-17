Андерсон Силва: отказался бы от титула UFC, если бы завоевал его

Бывший чемпион UFC в среднем весезаявил, что отказался бы от чемпионского титула, если бы вновь завоевал его.«Если бы я получил титульный шанс, конечно, принял бы бой. Я согласился бы независимо от наличия пояса на кону, но, конечно, лучше драться за него и побить Биспинга. Но если бы я выиграл, я не стал бы оставлять пояс. Не стал бы защищать его, потому что тогда встал бы на пути у Жакаре Соузы. Так что если бы я выиграл титул, я бы сделал его вакантным», — приводит слова Силвы MMA Mania.