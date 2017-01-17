Тренер Джейкобса: 18 марта броня Головкина треснет

, тренер «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA, считает, что чемпион WBA/WBC/IBFневерно оценивает силы американца.«Дэнни будет готов к этому бою. Только три человека спаслись от его умения нокаутировать. Дэнни — невероятно резкий панчер, и если Головкин думает, что будет бегать по рингу, наносить удары и не получать в ответ, он чертовски заблуждается. Всё может закончиться ещё раньше, чем начнётся.Дэнни теперь куда лучший боец, чем шесть лет назад. Его джеб будет всемогущим, и он постоянно будет его использовать. Если вспомнить бой с Пирогом, то Дэнни выигрывал все раунды до тех пор, пока не пропустил удар, отправивший его на пол. Всегда удивлялся, что люди не помнят тот бой. Они помнят две вещи — нокдаун и то, как рефери не позволил Дэнни продолжить.Головкин постоянно делает одно и то же — давит на вас. Бьёт по корпусу и пропускает удары. Если много бить — броня треснет, и 18 марта она треснет», — цитирует Розье Boxing News 24.