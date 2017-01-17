Мусаси и Уэйдман обсудили бой друг с другом

Боец среднего дивизиона UFCи бывший чемпион категорииобсудили потенциальный бой друг с другом. У Мусаси остался один бой по контракту с UFC, и он хочет провести его против Уэйдмана.«UFC уже давно предложила тебе бой, а ты неожиданно исчез. Я уже принял этот бой и жду тебя», — написал Мусаси в «Твиттере».«Легко, дружище. Твоё имя было всего лишь одним из нескольких, которые мне дала UFC, а я всё ещё выздоравливаю. В любом случае рад, что ты наконец заговорил», — ответил Уэйдман.