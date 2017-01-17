Должность президента Федерации бокса России будет упразднена

Вице-президент Федерации бокса Россиирассказал, что на отчётно-выборной конференции организации 1 февраля будет упразднена должность президента ФБР.«По поручению исполкома федерации рабочая группа подготовила новую редакцию устава федерации. В нём усилена руководящая роль исполнительного комитета федерации, и, как следствие, новая редакция устава исключает должность президента федерации. Также в проекте новой редакции устава предусмотрено, что возглавлять исполком федерации вместо президента будет председатель исполкома, избираемый данным органом из своего состава. Проектом новой редакции устава предусмотрена новая должность — генеральный секретарь, который будет являться единоличным исполнительным органом федерации, образование которого в соответствии со ст. 8 ФЗ «Об общественных объединениях» отнесено к компетенции постоянно действующего коллегиального руководящего органа федерации», — приводит слова Лунёва ТАСС.