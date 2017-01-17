Лара: мне нужен бой против Чарло, чтобы объединить пояса

Чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе(24-2-2, 14 КО) заявил, что хочет провести объединительный поединок с чемпионом WBC(28-0, 13 КО).«Джермель крутой парень. Мне нравится смотреть, как он прогрессирует. Братья Чарло — крепкая семья, но они ещё и бизнесмены. Я не выбираю соперников, а боксирую с теми, кого дают. Буду ли я боксировать с ним? Да. Это определённо бой, который мне нужен, потому что я хочу объединить пояса», — приводит слова Лары BoxingScene.