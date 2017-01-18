Тим Кеннеди объявил о завершении карьеры

Средневес UFC и бывший претендент на титул Strikeforce Тим Кеннеди объявил о завершении профессиональной карьеры.
Кеннеди недавно вернулся в спорт после двухлетнего перерыва, но проиграл в бою против молодого проспекта Келвина Гастелума.
«Я проиграл Келвину Гастелуму, действительно уважительному и трудолюбивому бойцу, который сделал всё правильно. После боя многие говорили мне, что это был только первый бой после возвращения, что я по-прежнему в топ-10 рейтинга и ещё могу что-то показать. Я думаю, они не правы. Они не чувствовали того, что чувствовал я. Весь бой я был будто в замедленной съёмке», — написал Кеннеди на своей странице в «фейсбуке».