Действующий контракт Олейника с UFC предусматривает ещё пять боёв

Российский боец ММАрассказал, что по действующему контракту с UFC у него предусмотрены ещё пять поединков. 15 января Олейник принял участие в турнире UFC Fight Night 103, проведя бой с Виктором Пештой, над которым одержал досрочную победу.«Ещё до окончания моего прошлого контракта, где оставался один бой, UFC предложил мне новый контракт на шесть боёв. И бой с Пештой входил уже в новый контракт. Но проведу я эти пять боёв или нет, никто не знает. Ведь в UFC могут уволить, как только ты начинаешь плохо выступать. Так что это зависит от того, как я буду выступать. Таким образом, карьеру я не планирую завершать, ещё повоюем. Про следующий бой пока говорить рано, но долго простаивать без боёв я не собираюсь», — цитирует Олейника «Р-Спорт».