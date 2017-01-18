Маркес: сначала Чавесу нужно победить свой вес, а затем уже Альвареса

Бывший чемпион мирасчитает, чтобудет непросто согнать вес до 164,5 фунта ради поединка с. На прошлой неделе команды боксёров достигли соглашения о проведении боя 6 мая в Лас-Вегасе в рамках оговорённой контрактом весовой категории.«Сначала нужно увидеть, как Чавес сбросит вес и в какой будет форме. Ему будет стоить большого труда согнать вес до 164,5 фунта. Это важный фактор, который сыграет на руку Альваресу, потому что у того не будет никаких проблем с тем, чтобы уложиться в лимит.Посмотрим, как Чавесу удастся согнать вес и не будет ли он ослаблен в бою с Альваресом, который, кажется, имеет преимущество в боксёрском мастерстве. Я думаю, что вес будет первым соперником, которого Чавесу нужно победить», — приводит слова Маркеса BoxingScene.