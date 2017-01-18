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175 лет назад 2016
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Хусаинов: идея упразднения должности президента ФБР — это истерика

18 января 2017, среда. 15:43. Бокс/ММА
Кандидат в президенты Федерации бокса России (ФБР) Эдуард Хусаинов прокомментировал предложение вынести на голосование на отчётно-выборной конференции предложение упростить должность главы федерации. Данное предложение поступило в ходе недавно прошедшего заседания руководства ФБР. Руководящие функции предлагается возложить на генерального секретаря (новая должность), кандидатура которого будет предлагаться новым руководителем Высшего наблюдательного совета.

«Это истерика. Люди пробуют разные способы, чтобы сорвать выборы. Они поняли, что проигрывают, – перенесли выборы. Так повторилось уже несколько раз за весь период предвыборной кампании. И опять они обзванивают регионы, а ситуация у них только ухудшается. Руководители Федерации бокса России сегодня не принимают никаких мер для решения болезненных проблем, накопившихся в российском боксе: полностью игнорируют устав, безразличны к членам федерации.

Все решения сегодня принимаются определённой группой людей. Я подчёркиваю: это не мнение конференции, не мнение большинства, это мнение определённой группы людей. Но и среди них есть тоже нормальные и порядочные, мы их оставим, а кого-то переизберём после 1 февраля на отчётно-выборной конференции.

На ней будет решена судьба российского бокса. Всё равно мы выиграем, создадим мощный, дружный коллектив, где не будет своих и чужих, уберём интриги – будет честное судейство и дружная команда. Эта идея с упразднением должности президента не пройдёт», — приводит слова Хусаинова «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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