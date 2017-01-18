Эмеев пока не готов драться со Шлеменко

Действующий чемпион M-1 Chellenge в среднем весе Рамазан Эмеев сказал, что пока не готов встречаться с Александром Шлеменко.
Ранее стало известно, что Шлеменко проведёт бой на турнире M-1 Challenge 75, запланированном на 3 марта в Москве. Хотя соперник россиянина пока не определён, сам он сказал, что был бы не прочь встретиться на ринге с Эмеевым.
«Я знаю, что очень многие ждут мой бой со Шлеменко, знаю, как такой поединок всем интересен. Всем, и мне в том числе. Я сегодня утром проснулся от того, что у меня телефон разрывался: все кричат, мол, Шлеменко, Шлеменко. Я захожу в «Инстаграм» и вижу анонс его выступления в Москве. Но никаких предпосылок именно для нашего боя с ним в ближайшее время не было, я вообще ничего не подозревал.
К бою с таким серьёзным соперником надо готовиться два – два с половиной месяца, а ещё перед боем с Токовым у меня сильно воспалился большой палец на ноге, я даже обувался с большим трудом. Но я тогда не хотел сниматься с боя, поэтому перетерпел и дрался с травмой. Вот недавно мне сделали операцию на этот палец, я и сейчас нахожусь в Кисловодске, восстанавливаюсь. Даже не могу точно сказать, когда палец окончательно восстановится, все опухшее до сих пор. После боя с Токовым не тренировался вообще, планирую вернуться в свой режим только к концу января.
Конечно, встреча со Шлеменко была бы очень интересна для меня, но это бой, к которому нужно серьёзно готовиться, не менее двух месяцев, а я даже не могу пока тренироваться», — приводит слова Эмеева Mixfight.