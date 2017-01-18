Аманда Нуньес надеется повторить достижение Конора Макгрегора

Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес (7-1) считает, что способна повторить достижение Конора Макгрегора и завоевать титул во второй для себя весовой категории. На данный момент Макгрегор владеет поясами чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весах.
«Конор Макгрегор сделал это. Почему я не могу? Все были взбудоражены, когда Конор это сделал. Думаю, что в моём случае все будут взбудоражены так же.
Я чувствую, что мне нужно больше вызовов. Я знаю, что могу стать чемпионкой и в 145 фунтах. Вот почему я заявила об этом в своём «твиттере», и я надеюсь, что президент UFC Дэна Уайт даст мне возможность. Я покажу ему настоящую чемпионку», — приводит слова Нуньес MMAjunkie.