Фергюсон: Нурмагомедов хуже бывшей, которая никак не отстанет

Боец лёгкого дивизиона UFCраскритиковалза слишком навязчивое внимание к нему. Бойцы встретятся 4 марта.«Они вышли на соответствие моим стандартам. Предложение Хабиба я сразу же выкинул в окно. Это был мусор, но теперь мы на полном ходу — разобрались с финансовыми условиями.Нурмагомедов никогда не дрался с калифорнийским гризли. Я жёстко его атакую. Не знаю, что у них там за медведи в Дагестане. Я совсем другой зверь, и он никогда не видел никого столь же свирепого, как я в октагоне. Я напугаю этого паренька, размажу его.Он говорит мне замолчать и тренироваться? Он уже сам слишком много говорит. Смотрит на меня и отвечает уже через две минуты. Хуже, чем бывшая подружка, которая всё не отстанет», — приводит слова Фергюсона MMA Junkie.