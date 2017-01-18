Миллер: Уайлдер — трус, все устали от его боёв с мешками

Тяжеловесназвал чемпиона мира WBCтрусом, упрекнув в отсутствии серьёзных боёв в его послужном списке.«Сомневаюсь, что Уайлдер согласится со мной драться. Точно не раньше, чем я завоюю пояс. Эл Хэймон () интересовался мной, и он знает, что я нокаутирую Уайлдера.Деонтей владеет титулом уже больше года, и даже его фанаты устали от боёв со всеми этими мешками и постоянных травм. Для меня он трус. Единственным его серьёзным соперником был Бермейн Стиверн, но и он не показал себя в тот вечер. Чёрт возьми, Уайлдер четыре раза защищал титул и не дрался ни с одним крепким парнем», — цитирует Миллера Boxing Scene.