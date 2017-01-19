Дигэйл: у Мейвезера большое эго, и он несёт ерунду

Чемпион мира во втором среднем весе по версии IBFрезко высказался в адрес14 января Дигэйл дрался с Баду Джеком, чьим промоутером является Мейвезер, и бой завершился вничью решением большинства судей. Это привело в ярость Мейвезера, который назвал такое решение «ограблением» Джека.«Всё дело во Флойде. У него большое эго, и он любит свет софитов. Он несёт ерунду, не слушайте его. Он сказал, что должен поддерживать своего бойца. Баду Джек, вероятно, считает его ненормальным. Это шоу Флойда», — приводит слова Дигэйла Sky Sports.