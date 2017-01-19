Иван Штырков проведёт свой следующий бой 18 февраля против Гилберта Айвела

Российский боец смешанного стиляпроведёт свой следующий поединок против голландца. Встреча эти бойцов запланирована на 18 февраля в Челябинске. Об этом сообщил исполнительный директор компании «РМК Боксинг промоушнз» Алексей Титов, представляющий интересы россиянина.«Поединок пройдёт 18 февраля в Челябинске», — цитирует Титова ТАСС.18 ноября на турнире ММА в Екатеринбурге Штырков встретился на ринге с бразильским ветераном ММА Антонью Силвой, над которым одержал победу единогласным решением судей.