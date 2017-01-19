Баду Джек оставил вакантным титул чемпиона WBC и перешёл в полутяжёлый вес

Баду Джек (20-1-3, 12 КО) направил в WBC официальное письмо, в котором сообщил, что оставляет вакантным титул чемпиона мира во втором среднем весе в связи с переходом в категорию полутяжёлого веса, сообщает BoxingScene.
14 января в Бруклине Джек провёл поединок против чемпиона мира по версии IBF Билли Джо Сандерса. Встреча завершилась вничью решением большинства судей, потому оба боксёра сохранили свои чемпионские пояса. Сам Джек после поединка выразил недовольство решением судей, считая, что выиграл бой.