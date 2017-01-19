Лебедев: я катаюсь на лыжах, хожу в зал тяжёлой атлетики, но пока без бокса

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBAрассказал, что поддерживает спортивную форму, однако к полноценным тренировкам пока не приступил.«Тонус я держу. Если буду до сих пор отдыхать, в кого же превращусь? Я катаюсь на лыжах, хожу в зал тяжёлой атлетики, но пока без бокса. Конечно, когда хочу, то надеваю перчатки, но на сегодня больше сосредоточен на подготовке при помощи других видов спорта. Сборы не планируются, я семейный человек, накопилось много бытовых вопросов, которые нужно решать», — цитирует Лебедева агентство «Р-Спорт».В декабре прошлого года Лебедев проиграл титул чемпиона мира IBF Мурату Гассиеву, потерпев от него поражение разделённым решением судей.