Дигейл: Грувсу лучше сразиться со мной за титул IBF, а не драться за пояс WBA

Чемпион мира во втором среднем весе по версии IBF британец Джеймс Дигейл изъявил желание сразиться с соотечественником Джорджем Грувсом, который является одним из претендентов на титул WBA. Грувс готовится поспорить за вакантный титул WBA с россиянином Фёдором Чудиновым, однако Дигейл считает, что его бой с соотечественником был бы гораздо более денежным.
«Я всё ещё чемпион, я хочу теперь проводить большие поединки. Я нахожусь в боксе довольно долгое время — 20 лет, и последние полтора года я являюсь чемпионом мира. Я хочу большие поединки, большие деньги. Бокс — это жёсткий спорт, и я не хочу оставаться здесь слишком надолго, но я готов драться с любым соперником.
Грувс является претендентом на титул WBA. Но проще сразиться со мной на арене O2 или стадионе «Эмирейтс» за пояс IBF. Мы оба заработаем деньги, так что давайте сделаем это», — приводит слова Дигейла Sky Sports.