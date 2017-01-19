Брудов: перчатки я на гвоздь пока не вешаю, рассчитываю на бой в феврале

Российский боксёр(43-11-0, 29 КО), выступающий в первом тяжёлом весе, сообщил, что планирует вернуться на ринг в феврале. Последний свой бой он провёл 15 декабря в Санкт-Петербурге против Арутиюна Аветисяна от которого потерпел поражение техническим нокаутом.«Я перчатки на гвоздь не вешаю. Сейчас жду достойного предложения. Я перед Новым годом получил небольшое повреждение, вот поэтому не форсирую события. Но в любом случае я держу себя в форме. И рассчитываю провести бой в феврале, тогда я уже буду в состоянии выйти на ринг», — приводит слова Брудова «Р-Спорт».