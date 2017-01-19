Д. Гарсия: после победы над Турманом я буду королём полусреднего веса

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC(33-0, 19 KO) считает, что станет лучшим бойцом своей категории после победы над чемпионом WBA(27-0, 22 KO). Боксёры сразятся 4 марта.«Победитель боя станет новым королём. Это буду я. Я просто должен быть сосредоточен, выработать туннельное зрение. Должен сохранять хладнокровие в каждом раунде и вести бой по-своему. Это бой за мировой титул, так что всегда надо быть готовым на 12 раундов. И я буду готов к 12 раундам или меньше», — приводит слова Гарсии Fight Hype.