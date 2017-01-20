Хэй: уйду из бокса через полтора-два года, забрав все чемпионские пояса

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британецобратился к фанатам с заявлением о скором завершении карьеры. Следующий поединок Хэй проведёт против Тони Беллью 4 матча в Лондоне.«Я чувствую себя хорошо. Люди спрашивают меня, буду ли я тем же Хэем, которым был раньше. Нет, я буду лучше! Мы с командой работаем над чем-то по-настоящему крутым. Мы развили огромную силу. Вы увидите нечто невероятное 4 марта. Наслаждайтесь моим боксом, потому что это продлится недолго — полтора-два года. После этого я завершу карьеру, забрав с собой все чемпионские пояса», — рассказал Хэй на своей странице в «Инстаграме».