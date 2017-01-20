Нурмагомедов и Фергюсон провели дуэль взглядов

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Бокс/ММА
Российский боец UFC
Хабиб Нурмагомедов
и американец
Тони Фергюсон
провели первую дуэль взглядов перед своим боем на турнире UFC 209. Бой состоится 4 марта 2017 года.
Нурмагомедов и Фергюсон будут драться в лёгком весе. Победитель боя станет обязательным претендентом на титул чемпиона организации и сразится с ирландцем
Конором Макгрегором
.
Посмотреть видео можно, перейдя по
ссылке
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Тони Фергюсон
Хабиб Нурмагомедов
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