Дрозд: я не говорил о завершении карьеры

Российский боксёр первого тяжёлого веса Григорий Дрозд прокомментировал слова главы WBC Маурисио Сулеймана, который рассказал, что организация рассматривает боксёра как завершившего карьеру.
«Я не говорил и не говорю о завершении карьеры. Возможно, у него есть такие догадки, это может быть лично его мнение. Да, я сейчас не активен, но я не могу говорить о том, что завершил карьеру. Я бы не торопился делать такие выводы. Что касается моего восстановления, то рука не болит, я тренируюсь в полную силу практически каждый день. Думаю, что в конце января мы с Андреем Рябинским предметно обо всём поговорим», — приводит слова Дрозда «Р-Спорт».