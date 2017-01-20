Пакьяо: готов сразиться с Макгрегором, но только по правилам бокса

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо сказал, что готов сразиться с чемпионом UFC Конором Макгрегором, если поединок пройдёт по правилам бокса.
«В боксе? Я готов сразиться с Макгрегором, но только не в UFC — в боксе. Я не видел его в боксёрских спаррингах, но ему нужно понимать, что бокс отличается от MMA», — приводит слова Пакьяо Fox Sports.
Ранее боец Конор Макгрегор получил боксёрскую лицензию, после чего неоднократно вызывал на ринг бывшего чемпиона по боксу Флойда Мейвезера-младшего.