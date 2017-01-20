Лебедев: я не согласен с результатом первого боя с Гассиевым и хочу реванша

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Денис Лебедев прокомментировал информацию о возможном матче-реванше с Муратом Гассиевым, владеющим титулом IBF. Ранее стало известно, что повторная встреча этих боксёров может состояться летом 2017 года.
«Хочу провести повторный бой с Гассиевым. Я не согласен с результатами первого поединка и рассчитываю, что смогу отвоевать потерянный титул чемпиона IBF», — цитирует Лебедева издание «Известия».
В декабре прошлого года Лебедев проиграл титул чемпиона мира IBF Гассиеву, потерпев от него поражение разделённым решением судей.