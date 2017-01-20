Бетербиев желает сразиться с Баррерой или Гвоздиком

Российский боксёррассказал, кого бы хотел видеть своим следующим соперником. В декабре россиянин провёл бой против парагвайца Исидро Прието, которого победил нокаутом.«Мои дорогие болельщики! Судя по вашим откликам, вы с нетерпением ждёте последних новостей относительно моего будущего соперника. Как и ожидалось, немец Энрико Коллинг последовал примеру предыдущих троих бойцов и отказался от поединка.В данный момент IBF направила письмо-приглашение следующему в рейтинге бойцу, американцу кубинского происхождения Салливану Баррере. Это опытный и сильный боксер, который за свою профессиональную карьеру выиграл 18 боев (13 нокаутов), потерпев лишь одно поражение решением судей от нынешнего чемпиона мира Андре Уорда. Американец должен дать ответ до 19 января. Несмотря на мнение моего промоутера Ивона Мишеля в „Твиттере“, что команда Салливана Барреры найдёт повод, чтобы отказаться от поединка со мной, я надеюсь, что решающее слово останется за самим боксёром и он примет вызов. В случае его отказа IBF направит приглашение следующему бойцу, украинцу Александру Гвоздику!» — написал Бетербиев в одной из социальных сетей.