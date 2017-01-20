Грабович: жду не дождусь возможности постараться забрать титул у Кунченко

Претендент на титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе Максим Грабович дал свои комментарии к предстоящему бою с действующим чемпионом Алексеем Кунченко, который состоится в рамках турнира M-1 Challenge 75.
«Мне выпала прекрасная возможность выйти против Алексея Кунченко. Это мой шанс взять пояс М-1 и сделать огромный шаг вперёд в моей карьере. Конечно, я намерен воспользоваться им по максимуму. У меня был сложный период — травма колена помешала мне провести бой с чемпионом в прошлый раз. Но теперь я здоров, бескрайне голоден и жду не дождусь возможности постараться забрать титул.
Алексей хорош, несомненно. Опыт, бешеная функционалка, работа в стойке. Всё это делает его достойным чемпионом. И тем больше моё желание выйти против такого соперника. Я моложе, да, но я прекрасно осознаю, какая перспектива мне сейчас открывается, и уж поверьте, просто так упускать свой шанс я не хочу», — приводит слова Грабовича Mixfight.