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175 лет назад 2016
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Грабович: жду не дождусь возможности постараться забрать титул у Кунченко

20 января 2017, пятница. 21:08. Бокс/ММА
Претендент на титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе Максим Грабович дал свои комментарии к предстоящему бою с действующим чемпионом Алексеем Кунченко, который состоится в рамках турнира M-1 Challenge 75.

«Мне выпала прекрасная возможность выйти против Алексея Кунченко. Это мой шанс взять пояс М-1 и сделать огромный шаг вперёд в моей карьере. Конечно, я намерен воспользоваться им по максимуму. У меня был сложный период — травма колена помешала мне провести бой с чемпионом в прошлый раз. Но теперь я здоров, бескрайне голоден и жду не дождусь возможности постараться забрать титул.

Алексей хорош, несомненно. Опыт, бешеная функционалка, работа в стойке. Всё это делает его достойным чемпионом. И тем больше моё желание выйти против такого соперника. Я моложе, да, но я прекрасно осознаю, какая перспектива мне сейчас открывается, и уж поверьте, просто так упускать свой шанс я не хочу», — приводит слова Грабовича Mixfight.
Источник: Mixfight.ru Сообщить об ошибке
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M-1 Challenge
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