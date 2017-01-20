Bellator 170. Чейл Соннен оказался тяжелее Тито Ортиса

В Лос-Анджелесе состоялась официальная церемония взвешивания перед турниром по смешанным единоборствам Bellator 170, главным событием которого будет поединок полутяжеловесов Тито Ортиса и Чейла Соннена. На взвешивании оба бойца без проблем уложились в лимит категории до 206 фунтов, под Сонненом весы указали на отметку в 205,8 фунта (93,35 кг), в то время как Ортис потянул на 204,8 фунта (92,89 кг).
В рамках этого турнира россиянин Георгий Караханян проведёт бой с Эммануэлем Санчесом. Перед боем эти боксёры показали вес в 145,9 (66,18 кг) фунта и 145,6 фунта (66,04 кг) соответственно.
Bellator 170. Результаты взвешивания. Главный кард.
Тито Ортис (204,8) — Чейл Соннен (205,8)
Пол Дэли (170,8) — Бреннан Уорд (170,9)
Ралек Грейси (183,9) — Хисаки Като (185)
Георгий Караханян (145,9) — Эммануэль Санчес (145,6)
Дерек Андерсон (160,1) — Дерек Капос (154,2)