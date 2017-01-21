Экс-соперник Ф. Емельяненко обвинён в сексуальных домогательствах к мужчинам

Американский боец смешанных единоборств, который известен по упорному бою св 2009 году, обвиняется в сексуальных домогательствах к мужчинам, сообщает MMA Fighting.По информации источника, в ноябре 2016 года Роджерс приставал к незнакомому мужчине в лифте и хватал того за гениталии. В начале января Бретт стал распускать руки и предлагать непристойные вещи другому незнакомцу в туалете, после чего пострадавший обратился в полицию. Роджерс угодил в тюрьму за хулиганство, но на этом не успокоился и начал щупать сокамерника, когда тот спал. Мужчина не стал сразу обращаться к охранникам, опасаясь атлета, рост которого составляет 196 см, но всё же потребовал возбудить уголовное дело. Впрочем, Роджерс данные обвинения отрицает.