Митрион: бонусы за победу — это глупо

Боец тяжёлого дивизиона Bellatorраскритиковал то, что гонорар в смешанных единоборствах зависит от результата боя. По словам Митриона, если бойцу обещают $ 12 тыс. за бой и ещё $ 12 тыс. за победу, проиграв и выплатив все налоги он может получить только $ 4 тыс.«Это глупо. Раздельный гонорар — это высокомерие. Это просто способ промоутеров сэкономить деньги и повесить морковку перед осликом. Вроде того, что выиграв, ты получишь $ 24 тыс. В итоге парни или дерутся ужасно, или не могут себя финансово обеспечить. Ты не можешь наверняка знать, что после боя у тебя будет $ 24 тыс.», — приводит слова Митриона MMA Fighting.