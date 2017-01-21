Хэй: я нокаутирую Беллью за четыре раунда

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях(28-2, 26 КО) уверен в том, что быстро нокаутирует чемпиона WBC в первом тяжёлом весе(28-2-1, 18 КО).«Если я выиграю, то сделаю это невероятно быстро. Я верю, что безопаснее всего поставить на это. Не то чтобы я буду стараться нокаутировать его в первых четырёх раундах, но именно так всё и закончится», — приводит слова британского боксёра Fight Hype.Хэй и Беллью сразятся 4 марта в Лондоне на O2 Arena. Для Беллью это будет вторая защита титула.