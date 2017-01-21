Митрион: Фёдор Емельяненко — величайший боец в истории MMA

Боец тяжёлого дивизиона Bellatorназвал своего грядущего соперникавеличайшим бойцом MMA в истории.«Фёдор провёл пару разминочных боёв и, думаю, вернулся к прежнему себе. Думаю, он также опасен, как всегда, и готов нокаутировать соперника. К бою с Мальдонадо он подошёл расслабленно и поплатился за это.Это бой за наследие и, очевидно, что Фёдор может в нём многое потерять, а я — многое приобрести. Фёдор — именитый человек в нашем спорте, насколько я знаю. Все, кто не считают Фёдора величайшим спортсменом в истории MMA, ошибаются», — цитирует Митриона Sherdog.