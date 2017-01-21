Нурмагомедов: в этом году не буду драться в России

Боец лёгкого дивизиона UFCне будет проводить боёв в России в нынешнем году.«Не думаю, что в этом году буду драться в России. Может, UFC и приедет в Россию в 2017-м, но для турнира по системе pay-per-view она невыгодна. Может, они проведут турнир UFC Fight Nights, но мне такой турнир не нужен», — заявил Нурмагомедов в интервью USA Today.4 марта в Лас-Вегасе Нурмагомедову предстоит бой за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе с. Победитель станет претендентом на бой с Конором Макгрегором.