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Нурмагомедов: в этом году не буду драться в России

21 января 2017, суббота. 14:35. Бокс/ММА
Боец лёгкого дивизиона UFC Хабиб Нурмагомедов не будет проводить боёв в России в нынешнем году.

«Не думаю, что в этом году буду драться в России. Может, UFC и приедет в Россию в 2017-м, но для турнира по системе pay-per-view она невыгодна. Может, они проведут турнир UFC Fight Nights, но мне такой турнир не нужен», — заявил Нурмагомедов в интервью USA Today.

4 марта в Лас-Вегасе Нурмагомедову предстоит бой за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе с Тони Фергюссоном. Победитель станет претендентом на бой с Конором Макгрегором.
Источник: USA TODAY Сообщить об ошибке
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UFC Хабиб Нурмагомедов
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