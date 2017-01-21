Сидельников, Немков и Молдавский продолжат карьеру в Bellator

Российские бойцы MMA Кирилл Сидельников, Вадим Немков и Валентин Молдавский продолжат карьеру в Bellator, сообщает ТАСС.
Бойцам были высланы контракты, которые предусматривают проведение трёх и более поединков с возможностью выйти на титульный бой. Параллельно бойцы смогут выступать в других промоушенах, поскольку контракты не будут носить эксклюзивный характер.
«Пока контракты с Bellator подписали только Фёдор Емельяненко и Анатолий Токов. По остальным ребятам идут переговоры», — рассказал тренер Ф. Емельяненко Владимир Воронов.