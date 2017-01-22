Ф. Емельяненко: Митрион — культурный боец. Никаких выпадов, выскочек

Российский боец MMA Фёдор Емельяненко рассказал о своём будущем сопернике Мэтте Митрионе. Бой между Емельяненко и Митрионом пройдёт 18 февраля на турнире Bellator 172.
«Я был на его победном бою в Англии, но виделись мы только на пресс-конференции и официальных встречах. Закулисных разговоров не было. Радует, что он относится ко мне уважительно. Никаких выпадов, выскочек. Культурный, хороший боец с быстрыми руками, с хорошей ударной техникой, моложе, потяжелее… Будем готовиться», — приводит слова Емельяненко «Старый Оскол».