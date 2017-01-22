Тренер Емельяненко: соперник Фёдора ведёт сумбурный бой

Тренер российского бойца Фёдора Емельяненко Александр Мичков поделился мнением о будущем сопернике россиянина Мэтте Митрионе. Бой состоится 18 февраля на турнире Bellator 172.
«Соперник довольно-таки интересный и непростой: высокий, длинные конечности, левша. Быстрый, хорошо перемещается «на ногах», что может вызвать проблемы. Ведёт бой в жесткой манере – любит подраться, побить руками, может «зарубиться», как у нас говорят. Тяжёлый вес – тяжёлый удар. Но я бы не сказал, что у него есть какие-то коронные комбинации. Ведёт он сумбурный бой, надеясь на свою физическую силу и на свой тяжёлый удар. В результате он и пропускал – были нокауты», — приводит слова тренера «Старый Оскол».