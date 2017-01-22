Бронер: Альварес нокаутирует Головкина

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Эдриен Бронер считает, что чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Сауль Альварес досрочно победит чемпиона WBA/WBC/IBF в средней категории Геннадия Головкина, если их поединок всё же состоится.
«Говорю как и прежде — Канело нокаутирует Головкина. Будь Келл Брук настоящим средневесом, он бы тоже его нокаутировал», — приводит слова Бронера Boxing News 24.
Промоутер Оскар де ла Хойя ранее сказал, что Альварес планирует встретиться с Головкиным в 2017 году.