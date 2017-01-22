Бронер: Альварес нокаутирует Головкина

Бывший чемпион мира в трёх весовых категорияхсчитает, что чемпион мира в первом среднем весе по версии WBOдосрочно победит чемпиона WBA/WBC/IBF в средней категории, если их поединок всё же состоится.«Говорю как и прежде — Канело нокаутирует Головкина. Будь Келл Брук настоящим средневесом, он бы тоже его нокаутировал», — приводит слова Бронера Boxing News 24.Промоутер Оскар де ла Хойя ранее сказал, что Альварес планирует встретиться с Головкиным в 2017 году.