Беристейн: Маркес не ушёл в отставку, он хочет драться

ТренерНачо Беристейн сказал, что мексиканский боксёр ещё не повесил перчатки на гвоздь и планирует провести три боя, прежде чем завершит карьеру. В интервью Notifight Беристейн рассказал, что недавно общался с Маркесом, и, по его словам, 43-летний бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях чувствует себя полностью способным продолжать карьеру и не имеет медицинских ограничений. Отметим, что боксёр долгое время восстанавливался после травмы колена.Также Начо отверг предположение о том, что Маркес давно не выходил на ринг из-за отсутствия интереса со стороны американских телеканалов.«Маркес является одной из звёзд бокса. Хуан — один из тех бойцов, которые генерируют лучшие показатели телетрансляций. Заинтересовать американские телеканалы — это не проблема», — отметил Беристейн.