Юбек-младший: Дигейл — один из лучших в 168 фунтах? Это стыдно

Британский боксёр Крис Юбек-младший подверг критике своего соотечественника Джеймса Дигейла, владеющего титулом чемпиона мира IBF во втором среднем весе. 14 января Дигейл провёл бой с Баду Джеком, который завершился ничьей. В этом поединке он лишился барабанной перепонки и нескольких зубов.
«Дигейл считается одним из лучших, если не лучшим во втором среднем весе. И на мой взгляд, это просто стыдно. Вы все видели (в бою с Баду Джеком. — Прим «Чемпионата»), как в него легко попасть. Он покинул ринг после 12 раундов без зубов, это стыдно. Он чемпион мира, и у него вообще нет защиты», — приводит слова Юбенка-младшего The Independent.