Т. Ортис: Соннен должен публично передо мной извиниться

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весесчитает, чтодолжен извиниться перед ним за свои высказывания перед боем. Ортис победил Соннена удушающим приёмом в первом раунде.«Я ничего не сказал после боя. Он пришёл в мою раздевалку, сказал: „Хороший бой, это было честью, бла-бла-бла“. А я ответил: „Ты должен публично передо мной извиниться“. Посмотрим, хватит ли ему смелости для этого.Я уважительный парень, верю в уважение. Говорить о семье другого человека неправильно, он поступил неподобающе. У меня есть три правила грязных разговоров: не говорить о чужой семье, не говорить о чужой стране и не врать. Он сделал все три эти вещи, и большой человек сверху о нём позаботился», — приводит слова Ортиса MMA Fighting.