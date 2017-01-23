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175 лет назад 2016
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Т. Ортис: Соннен должен публично передо мной извиниться

23 января 2017, понедельник. 19:51. Бокс/ММА
Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Тито Ортис считает, что Чейл Соннен должен извиниться перед ним за свои высказывания перед боем. Ортис победил Соннена удушающим приёмом в первом раунде.

«Я ничего не сказал после боя. Он пришёл в мою раздевалку, сказал: „Хороший бой, это было честью, бла-бла-бла“. А я ответил: „Ты должен публично передо мной извиниться“. Посмотрим, хватит ли ему смелости для этого.

Я уважительный парень, верю в уважение. Говорить о семье другого человека неправильно, он поступил неподобающе. У меня есть три правила грязных разговоров: не говорить о чужой семье, не говорить о чужой стране и не врать. Он сделал все три эти вещи, и большой человек сверху о нём позаботился», — приводит слова Ортиса MMA Fighting.
Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
Теги
Тито Ортис Чейл Соннен
Новости. Бокс/ММА
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