Х. Фьюри: хочу драться с Паркером и взять титул WBO

Британский тяжеловес Хьюи Фьюри рассчитывает сразиться с чемпионом мира WBO Джозефом Паркером и завоевать титул, которым ранее владел его кузен Тайсон Фьюри.
«Я хочу быть чемпионом мира, взять титул WBO. Я уже в положении обязательного претендента. Я хочу бой с Паркером, хочу драться с лучшими. Я готов к большим боям. Хочу показать себя, дать своим кулакам сказать всё за меня. Я готов. Я не чувствую никакого давления — я всё это пережил, когда Тайсон дрался за титул», — цитирует Фьюри Boxing News Online.