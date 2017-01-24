Хэй: мы с Мейвезером-младшим хорошо обеспечиваем себя финансово

Бывший чемпион мира в двух весовых категорияхсравнил себя с 12-кратным чемпионом мирав том, как они ведут свои финансовые дела.«Мы с Флойдом Мейвезером довольно редки в том, что бокс не повредил нашим способностям. Мы хороши обеспечиваем себя финансово. Я слышал столько ужасных историй о боксёрах, которые заканчивали карьеры, не имея совершенно ничего», — приводит слова Хэя Fight Hype.4 марта Хэю предстоит сразиться с чемпионом WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью.