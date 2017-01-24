Сондерс: Головкин и Альварес должны пройти через меня

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO(24-0-0, 12 КО) рассчитывает на то, что 2017 год будет для него насыщенным. Британец не скрывает интереса к бою с чемпионом по версиям IBF/IBO/WBA/WBC«Я являюсь чемпионом мира по версии WBO, и я жду, когда постучат в мою дверь. Но все эти именитые бойцы уже имеют запланированные бои, и они не могут просто отбросить их. Головкину я интересен, потому что у меня остался единственный пояс, которого у него нет. А для Альвареса бой со мной был бы интересен, потому что, завоюй он пояс WBO, это бы ещё больше подогрело интерес к его поединку с Головкиным.Но люди должны понимать, что эти бойцы должны пройти через меня. Однако я здесь не только ради денег. Я чемпион, и у меня сердце чемпиона. Я думаю, что со своей командой, особенно теперь с наличием Адама Бута, могу побить всех этих парней», — цитирует Сондерса BT Sport.