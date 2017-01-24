Анхель Гарсия: Дэнни может сломать карьеру Турмана

Отец и тренер чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC(33-0, 19 КО)заявил, что его сын способен разрушить карьеру чемпиона WBA. Поединок Гарсия — Турман состоится 4 марта в Нью-Йорке.«Да, это может случится. Это только в MMA тебя могут отправить в нокаут за пару секунд, а после этого ты можешь дальше выходить на поединки. В боксе иначе. Боксёр может пройти через 12 раундов ада и уже никогда не стать прежним. Посмотрите на Матиссе. Дэнни похоронил его карьеру. Все, кого Дэнни бил таким образом, уже никогда не возвращались на прежний уровень. Также может случится и с Турманом», — приводит слова Анхеля Гарсии BoxingScene.