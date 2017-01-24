Аллигатор напал на 16-летнего сына Виталия Кличко

В национальном парке Эверглейдс (США) произошёл инцидент, в ходе которого аллигатор напал на сына бывшего чемпиона мира по боксуЕгора-Даниэля, сообщает Wold Boxing News.В Национальном парке 16-летний парень помогал сотрудникам по уходу за животными в качестве волонтёра. О том, в каком состоянии находится юноша, не сообщается. Известно, что аллигатор повредил пальцы подростку, на которые наложили швы.«Правило номер один для сотрудника по уходу за аллигаторами: если аллигатор Эрвин хочет еды, вы даёте ему еду», — прокомментировал инцидент Егор-Даниэль Кличко.