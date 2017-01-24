Голландский тренер помогает Емельяненко перед боем с Митрионом

Известный голландский тренер Питер Тайссе работает в лагере российского бойца Фёдора Емельяненко перед боем против американца Мэтта Митриона. Об этом рассказал тренер Емельяненко Владимир Воронов.
«Тайссе с нами, помогает в тренировочном процессе. Всё идёт по плану», — приводит слова Воронова ТАСС.
Бой Емельяненко — Митрион состоится 18 февраля в Сан-Хосе на турнире Bellator 172. Ранеесообщалось, что российский боец отправится в Америку на бой против Мэтта Митриона менее чем за неделю до поединка.