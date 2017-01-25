Брук: в ближайшие недели решу, буду драться со Спенсом или уйду в 154 фунта

Чемпион мира во втором полусреднем весе по версии IBF Келл Брук заявил, что в ближайшие несколько недель решит, будет проводить защиту в бою с обязательным претендентом Эрролом Спенсом или перейдёт в категорию первого среднего веса.
«Это так расстраивает. Все очень сильно хотят этот бой, и я отчаянно хочу дать болельщикам этот бой. Мы зашли в тупик.
Я сейчас собираюсь вернуться в спортзал и сесть на диету. Буду прислушиваться к своему телу. Если я смогу опуститься до определённого веса, то с учётом того, что до боя останется ещё много недель, мы можем провести его в полусреднем весе. Мне просто нужно посмотреть, перейду я в 154 фунта или буду драться со Спенсом. Вероятно, я определюсь с решением в ближайшие две-три недели», — цитирует Брука BoxingScene.